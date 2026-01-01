Svizzera strage di Capodanno alla festa dei ragazzini al Crans-Montana | 47 morti Disperso un 17enne genovese | Video

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana si è verificata una grave tragedia durante una festa di adolescenti, con 47 vittime e un disperso di origini italiane. Emanuele Galeppini, 17 anni di Genova, è tra i dispersi, mentre i genitori attendono notizie. L’ambasciata italiana ha comunicato che circa quaranta italiani sono coinvolti senza ancora informazioni certe sulla loro condizione.

Il ragazzo si chiama Emanuele Galeppini, 17 anni, di cui i genitori non hanno notizie da ieri sera. L'ambasciatore: "Ci sono una quarantina di italiani di cui non si sa nulla". Istituito un numero verde.

Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it

Strage di Capodanno in Svizzera, almeno 47 morti e 100 feriti. Tajani: "Una quindicina di italiani negli ospedali, 16 i dispersi" - Strage ad una festa di Capodanno nella famosa località sciistica svizzera di Crans Montana. affaritaliani.it

"Pensavo di non farcela": un uomo racconta i drammatici momenti dell'incendio che ha causato la strage di Crans-Montana in Svizzera - facebook.com facebook

Strage in Svizzera: dall’unità di crisi i primi nomi dei dispersi grazie alle segnalazioni delle famiglie x.com

