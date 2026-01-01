Svizzera strage a Crans Montana | 47 morti e 100 feriti Tajani | 15 italiani ricoverati e altrettanti dispersi

Una tragedia si è verificata a Crans Montana, in Svizzera, durante le festività di Capodanno 2026. Il bilancio provvisorio indica 47 vittime e circa 100 feriti. Tra i feriti, 15 italiani sono stati ricoverati e altri risultano ancora dispersi. La comunità internazionale si sta attivando per fornire assistenza e approfondire le cause di questo grave incidente.

Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it

Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 100 feriti. Tajani: «15 italiani dispersi, una dozzina i feriti». Il medico: situazione catastrofica - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- motori.ilmessaggero.it

Dalle ore 15.30 circa, su #Retequattro, Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno, per gli ultimi aggiornamenti sull’esplosione avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera. x.com

Strage in Svizzera, decine di vittime. C'è la prima ipotesi sulle cause del rogo - facebook.com facebook

