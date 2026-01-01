Svizzera strage a Crans-Montana | 47 morti 115 feriti di cui 40 gravi 6 italiani dispersi e 13 ricoverati

Nella notte di Capodanno 2026, un incendio seguito da un’esplosione ha colpito il bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. L’incidente ha causato 47 vittime e 115 feriti, di cui 40 in condizioni gravi. Sei italiani sono ancora dispersi e 13 sono ricoverati in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia avvenuta in una nota località sciistica alpina.

Un incendio e poi un’esplosione, nella notte di Capodanno 2026, hanno devastato il bar Le Constellation nella rinomata località sciistica alpina di Crans-Montana. Una delle tragedie più gravi degli ultimi anni in Svizzera L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

