Svizzera | Ronzulli ' cordoglio a parenti vittime'

Il parlamentare Ronzulli ha espresso il suo cordoglio per le vittime dell'esplosione avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera. Con parole di condoglianza, ha rivolto il suo pensiero ai familiari delle persone coinvolte in questo tragico evento. La notizia ha suscitato particolare commozione e attenzione, sottolineando l'importanza di solidarietà e vicinanza in momenti così difficili.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Seguo con grande dolore le notizie che arrivano dalla Svizzera. Esprimo il mio cordoglio ai parenti delle vittime coinvolte nella drammatica esplosione di Crans-Montana". Lo scrive su X la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.

