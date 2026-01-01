**Svizzera | P Chigi condoglianze Meloni la premier segue con attenzione situazione**

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso condoglianze a seguito dell’incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera. La premier ha manifestato attenzione e vicinanza, sottolineando l’importanza di collaborare e sostenere le comunità colpite. La situazione viene seguita con attenzione dal Governo italiano, che si mantiene aggiornato sugli sviluppi.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime, a titolo personale e a nome del Governo, le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in Svizzera, a Crans-Montana". Lo rende noto palazzo Chigi. "Il Presidente Meloni segue con attenzione l'evolversi della situazione, mantenendosi in stretto contatto con il Vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, al fine di assumere tutte le informazioni sull'accaduto e sul possibile coinvolgimento dí connazionali. Ringrazia le risorse della Protezione civile già operative ed esprime la propria vicinanza ai familiari delle vittime, ai feriti, alle istituzioni e al popolo elvetici", aggiunge palazzo Chigi.

