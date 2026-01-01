Svizzera nessuna conferma su dinamica

Il presidente della Confederazione svizzera, Guy Parmelin, ha descritto la tragedia di Crans-Montana come una delle più gravi nella storia del Paese. Al momento, non sono state fornite informazioni sulla dinamica dell’incidente. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione e attenzione a livello nazionale, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

17.53 "E' tra le peggior tragedie che il nostro Paese abbia conosciuto".Così Guy Parmelin,presidente della Confederazione elvetica,nel punto stampa a CransMontana."Ci impegneremo al massimo per comprendere le cause e le eventuali responsabilità di quanto accaduto",ha aggiunto.Parmelin ha ringraziato i paesi,soprattutto quelli vicini, come Italia,Francia e Germania per l'aiuto fornito.Una grandissima solidarietà a livello internazionale. Inchiesta aperta per capire dinamiche che hanno scatenato l'incendio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Nusco, nessuna tossicità dopo l’incendio: l’Arpac conferma

Leggi anche: Il ministro Nordio:: "Nessuna telecamera all’Arginone conferma la violenza"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Svizzera: B.centrale conferma tassi allo 0% - La Banca nazionale svizzera ha mantenuto invariato il tasso di interesse di riferimento allo 0% e ha ribadito la propria disponibilità ad agire all'occorrenza sul mercato dei cambi. milanofinanza.it

Esplosione di Capodanno in Svizzera, 40 morti e 100 feriti: “Incendio, nessun attentato” - facebook.com facebook