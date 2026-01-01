Svizzera | morti e feriti nell’esplosione di un bar a Crans Montana stazione sciistica di lusso
Un'esplosione si è verificata in un bar a Crans-Montana, rinomata stazione sciistica svizzera, provocando vittime e feriti. La tragedia ha interessato una delle località di lusso della regione alpina, suscitando grande attenzione e preoccupazione. Le autorità stanno investigando sulle cause dell’incidente, mentre i soccorritori sono intervenuti sul luogo per prestare assistenza.
Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite a causa di un'esplosione che si è verificata in un bar nella lussuosa stazione sciistica alpina di Crans-Montana, in Svizzera L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
