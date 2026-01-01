Svizzera esplosione in una stazione sciistica a Crans-Montana durante festa di Capodanno | almeno 10 morti e 10 feriti - VIDEO

Un’esplosione avvenuta durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha provocato diverse vittime e feriti. L’incidente, ancora sotto indagine, si è verificato in una stazione sciistica con circa 400 persone presenti. Le cause dell’esplosione non sono state ancora chiarite. La comunità locale e le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso e accertamento.

Circa 400 le persone presenti nel locale al momento dell'esplosione le cui cause restano al momento sconosciute Una violenta esplosione seguita da un incendio ha colpito una stazione sciistica di Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno, causando almeno 10 morti e 10 feriti. L’espl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Svizzera, esplosione in una stazione sciistica a Crans-Montana durante festa di Capodanno: almeno 10 morti e 10 feriti - VIDEO Leggi anche: Svizzera, esplosione in una stazione sciistica a Crans-Montana durante festa di Capodanno: diversi morti e feriti - VIDEO Leggi anche: Svizzera, esplosione in un bar della località sciistica di Crans-Montana durante la festa di Capodanno: «Dieci morti e 10 feriti» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Svizzera, esplosione in una stazione sciistica: diversi morti e feriti; Svizzera, diversi morti e feriti dopo esplosione in bar a Crans-Montana; Svizzera, esplosione in un bar di una stazione sciistica di lusso: ci sono morti e feriti; Esplosione in un bar della stazione sciistica svizzera di Crans-Montana: diversi morti e feriti. Esplosione in una stazione sciistica in svizzera, diversi morti e feriti. Devastato un bar di un resort - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- affaritaliani.it

Svizzera, esplosione a Crans-Montana in un bar della stazione sciistica durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans-Montana - Leggi su Sky TG24 l'articolo Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans- tg24.sky.it

Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite a causa di un'esplosione ha devastato un bar nella località sciistica alpina di lusso di Crans-Montana, in Svizzera. Lo ha riferito la polizia. https://shorturl.at/5nVfR - facebook.com facebook

Esplosione distrugge un bar a #CransMontana: morti e feriti nella notte di #Capodanno #svizzera #1gennaio #iltempoquotidiano x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.