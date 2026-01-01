Svizzera esplosione in un bar di una stazione sciistica | diversi morti

Nella notte di Capodanno, un’esplosione ha causato gravi conseguenze in un bar di Crans-Montana, località sciistica nel Canton Vallese. L’incidente ha provocato almeno 10 vittime e diversi feriti, come comunicato dalle autorità. La dinamica e le cause dell’esplosione sono ancora oggetto di indagine. La comunità locale e le autorità stanno affrontando questa difficile perdita.

Nella notte di Capodanno un'esplosione ha devastato un bar a Crans-Montana, nota località sciistica del Canton Vallese, provocando almeno 10 morti e 10 feriti, secondo quanto ha riferito la polizia a Sky News. L'incidente è avvenuto intorno all'1:30 all'interno del bar Le Constellation, dove erano in corso i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. La polizia cantonale ha detto di non trattare l'episodio come un attentato terroristico e che è in programma una conferenza stampa alle ore 10 per chiarire ulteriori dettagli.

