Svizzera esplosione in un bar di una stazione sciistica di lusso | ci sono morti e feriti

Nella notte di Capodanno 2026, una potente esplosione ha colpito il bar Le Constellation a Crans-Montana, rinomata stazione sciistica svizzera nel Canton Vallese. L’incidente ha causato vittime e feriti, suscitando grande preoccupazione nella comunità locale e tra le autorità. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza della zona.

Nella notte di Capodanno 2026, una violenta esplosione ha devastato il bar-lounge Le Constellation a Crans-Montana, lussuosa stazione sciistica nel Canton Vallese (Svizzera sud-occidentale). L'incidente è avvenuto intorno alle 1:30 del 1° gennaio, nel seminterrato del locale — capace di ospitare fino a 400 persone — durante i festeggiamenti per il nuovo anno, con numerosi turisti presenti.La deflagrazione, seguita da un incendio, ha causato diverse vittime e numerosi feriti, alcuni in gravi condizioni. La polizia cantonale, attraverso il portavoce Gaetan Lathion, ha confermato "diversi morti e diversi feriti", senza fornire un bilancio preciso poiché le operazioni di soccorso erano ancora in corso.

Svizzera, esplosione a Crans-Montana in un bar della stazione sciistica durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans-Montana - Leggi su Sky TG24 l'articolo Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans- tg24.sky.it

C’è stata un’esplosione in un bar a Crans-Montana, in Svizzera x.com

