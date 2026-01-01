Un'esplosione si è verificata in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo fonti ufficiali, ci sarebbero diverse vittime. La polizia sta indagando sull'accaduto e sono in corso le verifiche per chiarire le cause dell'incidente. La zona rimane sotto stretta sorveglianza mentre si attendono ulteriori aggiornamenti.

Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo fonti della polizia ci sarebbero diversi morti. "C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta", ha detto all'AFP Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale. "Ci sono diversi feriti e diversi morti". La tragedia sarebbe avvenuta intorno all'1:30 nei locali Le Constellation della lussuosa località sciistica alpina, bar molto frequentato dai turisti, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. L'origine del rogo non sarebbe doloso, ma sarebbe stato scaturito in modo accidentale, forse da un petardo o un fuoco d'artificio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svizzera, esplosione in un bar della stazione sciistica di lusso di Crans-Montana: "Diversi morti"

