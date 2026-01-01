Svizzera esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana | 40 morti nel party per ragazzini Tajani | Non escluse vittime italiane

Un’esplosione si è verificata presso un bar nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Le autorità locali riferiscono di almeno 10 vittime e 10 feriti, con stime che potrebbero arrivare a 40 vittime. Il ministro Tajani ha sottolineato che non si escludono coinvolgimenti italiani. Si stanno ancora raccogliendo informazioni per chiarire le cause dell’incidente.

Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo fonti della polizia ci sarebbero almeno 10 morti e 10 feriti, ma si ipotizzano fino a 40 vittime. "Non ci sono per ora indicazioni da parte delle autorità locali che ci siano connazionali tra le vittime ed i feriti, ma ci vorrà tempo per l'identificazione. Purtroppo le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate", ha detto all'Ansa l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, che ha potuto parlare con il colonello Reynard della polizia cantonale vallesana che ha aggiunto che ci vorranno forse giorni se non settimane per identificare tutte le vittime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

