Svizzera esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana | 40 morti nel party per ragazzini Nell' edificio anche una sinagoga

Un’esplosione si è verificata in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, durante un evento tra giovani. Le autorità confermano almeno 10 vittime e 10 feriti, ma si teme che il numero delle persone coinvolte possa essere più alto, fino a 40. Nella stessa struttura si trovava anche una sinagoga, e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo fonti della polizia ci sarebbero almeno 10 morti e 10 feriti, ma si ipotizzano fino a 40 vittime. La tragedia sarebbe avvenuta intorno all'1:30 nei locali Le Constellation, bar della lussuosa località alpina molto frequentato dai turisti e che può ospitare fino a 400 persone, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Al momento dell’esplosione, erano presenti più di un centinaio di clienti, pare per una festa "riservata agli under 17". L'origine del rogo non sarebbe doloso, ma sarebbe stato scaturito in modo accidentale nel seminterrato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Svizzera, esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans-Montana: "40 morti nel party per ragazzini". Nell'edificio anche una sinagoga Leggi anche: Svizzera: morti e feriti nell’esplosione di un bar a Crans Montana, stazione sciistica di lusso Leggi anche: Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. «Party per under 17, vittime non identificabili per le gravi ustioni» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans-Montana; Svizzera, esplosione in una stazione sciistica: almeno 10 morti e 10 feriti; Svizzera, esplosione in un bar nella stazione sciistica di lusso Crans-Montana. Almeno 10 morti e 10 feriti; Esplosione nel bar di una stazione sciistica svizzera, diversi morti. Svizzera, esplosione a Crans-Montana in un bar della stazione sciistica durante la festa di Capodanno. «Dieci morti e 10 feriti durante festa Capodanno» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- quotidianodipuglia.it

Svizzera, esplosione a Crans-Montana in un bar della stazione sciistica durante la festa di Capodanno. La polizia: «Diversi morti e feriti» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Svizzera, esplosione in un bar della stazione sciistica di Crans Montana: “Ci sono morti e feriti” - La polizia svizzera ha riferito a Sky News che almeno 10 persone sono morte e altre 10 sono ... ilsecoloxix.it

Svizzera, esplosione nella stazione sciistica di Crans-Montana. La polizia: «Diversi morti e feriti» - facebook.com facebook

Svizzera, esplosione in bar nella località sciistica di Crans-Montana: almeno 10 morti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.