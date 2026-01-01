Svizzera esplosione in un bar della località sciistica di Crans-Montana durante la festa di Capodanno | Dieci morti e 10 feriti
Nella località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, si è verificata un’esplosione nel seminterrato del bar «Le Constellation» durante i festeggiamenti di Capodanno. L’incidente ha causato dieci morti e dieci feriti. Il locale, con una capienza di circa 400 persone, è stato coinvolto in un tragico evento che ha richiesto l’intervento delle autorità.
