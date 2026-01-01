Nella notte del primo gennaio a Crans-Montana, nota località sciistica svizzera, un'esplosione ha causato danni e vittime presso un bar del centro. L'incidente ha portato all'intervento dei soccorsi, mentre le cause dell'esplosione sono ancora in fase di accertamento. L'evento ha suscitato grande attenzione nella zona, che si distingue per il suo stile di vita di lusso e le attrazioni alpine.

Un’esplosione improvvisa, il boato nel cuore della notte, poi le fiamme e l’arrivo dei soccorsi. È questo lo scenario che si è presentato nelle prime ore del primo gennaio a Crans-Montana, una delle più note località sciistiche di lusso delle Alpi svizzere, dove un bar è stato devastato da una violenta esplosione. Il bilancio è pesante: diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite, come ha confermato la polizia svizzera. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’ origine dello scoppio è al momento sconosciuta. A parlarne è stato Gaetan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, che ha spiegato come l’esplosione abbia causato un numero imprecisato di vittime e feriti, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause o sulla dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: morti e feriti nella notte nella località sciistica di lusso

