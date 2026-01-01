Svizzera esplode bar durante festa di Capodanno a Crans-Montana | Ci sono molti morti e feriti

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si è verificata un’esplosione in un bar molto frequentato, causando numerosi feriti e vittime. L’incidente è avvenuto nel locale “Le Constellation”, che poteva ospitare fino a 400 persone. La tragedia ha suscitato grande preoccupazione nella comunità e tra i turisti, con le autorità che stanno intervenendo per gestire le conseguenze dell’accaduto.

Strage a #CransMontana in #Svizzera. Sono almeno 40 i morti e 100 in feriti a causa di una esplosione nel bar #LeConstellation della nota località sciistica durante la notte di capodanno #Tg1 - facebook.com facebook

#Svizzera, esplosione in un bar della località sciistica di Crans-Montana: «40 morti e un centinaio di feriti». I testimoni: «Era una festa di #Capodanno per under 17» L'incendio partito nel seminterrato del «Le Constellation»: il locale può ospitare fino a 400 p x.com

