Svizzera | Crans-Montana Farnesina ' verifiche su eventuale presenza italiani'

La Farnesina e il Consolato a Ginevra monitorano la situazione a Crans-Montana, dopo un incendio e alcune esplosioni in un ristorante che hanno causato vittime e feriti. Si stanno verificando eventuali presenze italiane nella zona interessata dall’incidente. La collaborazione con le autorità locali è in corso per garantire assistenza e sicurezza ai cittadini italiani presenti nella regione.

Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans-Montana - Leggi su Sky TG24 l'articolo Svizzera, morti e feriti dopo esplosione in bar nella stazione sciistica Crans- tg24.sky.it

Svizzera: esplosione in un bar di Crans Montana, diversi morti - Un'esplosione in un bar dove stavano festeggiando l'arrivo del nuovo anno ha provocato diversi morti. tg.la7.it

Svizzera, esplosione nella stazione sciistica di Crans-Montana. La polizia: «Diversi morti e feriti» - facebook.com facebook

Esplosione distrugge un bar a #CransMontana: morti e feriti nella notte di #Capodanno #svizzera #1gennaio #iltempoquotidiano x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.