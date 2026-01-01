Svizzera | Crans-Montana Farnesina ' verifiche su eventuale presenza italiani'
La Farnesina e il Consolato a Ginevra monitorano la situazione a Crans-Montana, dopo un incendio e alcune esplosioni in un ristorante che hanno causato vittime e feriti. Si stanno verificando eventuali presenze italiane nella zona interessata dall’incidente. La collaborazione con le autorità locali è in corso per garantire assistenza e sicurezza ai cittadini italiani presenti nella regione.
Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "La Farnesina e il Consolato a Ginevra seguono la situazione a Crans-Montana, dove alcune esplosioni e un grave incendio in un ristorante hanno provocato morti e feriti. Sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di connazionali in raccordo con le autorità locali". Lo scrive in una nota il ministero degli Esteri, aggiungendo che "il ministro Antonio Tajani è informato. Per eventuali segnalazioni contattare il Consolato generale d'Italia a Ginevra al numero 0041793253978 o l'Unità di Crisi al +39 0636225 o via mail a [email protected]". 🔗 Leggi su Iltempo.it
