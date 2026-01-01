Svizzera 40 morti a Crans-Montana
10.33 Una quarantina i morti e 100 i feriti nell'esplosione a Crans-Montana, in Svizzera, nel bar "Le Constellation", durante i festeggiamenti del Capodanno. Le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. Lo spiega la Farnesina in una nota. Ambasciatore e console a Ginevra sono partiti e diretti verso Crans-Montana. E' stato allestito un punto di raccolta per i familiari al centro congressi, le Regent di Crans-Montana. E una help line della polizia cantonale contattabile anche dall'Italia: +41848112117. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
