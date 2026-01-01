Supercoppa | Napoli in finale Milan battuto 2-0

Il Napoli si qualifica per la finale della Supercoppa italiana, dopo aver battuto il Milan 2-0 nella semifinale di Riad. Gli azzurri di Antonio Conte raggiungono così l’ultimo atto della competizione, in attesa di conoscere la squadra che affronteranno, tra Inter e Bologna. La partita conferma la buona forma della squadra partenopea, che si prepara ora alla decisiva sfida finale.

Roma, 18 dic. (LaPresse) – È il Napoli la prima finalista della Supercoppa italiana. Nella semifinale di Riad gli uomini di Antonio Conte superano per 2-0 il Milan, conquistando un posto per l’ultimo atto della competizione, dove se la vedranno con la vincente della sfida tra Inter e Bologna. Un gol per tempo e il Napoli vola: a sbloccare il match, al 39?, è stato David Neres, che si è avventato su un passaggio in area di Hojlund trafiggendo Maignan. Al 63? arriva il raddoppio, siglato dal centravanti danese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

