Stufa a pellet difettosa trattamento in camera iperbarica per un 34enne e un 22enne

Due giovani, un 34enne e un 22enne, sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica presso l’Habilita Istituto di Neuroriabilitazione di Zingonia, dopo aver subito un’intossicazione da monossido di carbonio. L’intervento, avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2025, ha permesso di trattare efficacemente le conseguenze dell’incidente. La struttura si occupa di emergenze e riabilitazione specializzata in casi di grave int

Zingonia. Nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre 2025 in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per due pazienti vittime di intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta di due uomini di 34 e 22 anni. L'incidente si è verificato a Tirano, in provincia di Sondrio. La causa dell'intossicazione pare sia da attribuire alla presenza di una stufa a pellet. Una volta allertati i soccorsi i pazienti sono stati trasportati all'ospedale di Sondalo. I pazienti sono poi stati trasferiti in Habilita Zingonia alle 01.

