Stranger Things – la frase nascosta che spiega cosa è successo a Vickie nel finale

Ecco una panoramica sulla conclusione della quinta stagione di Stranger Things, con particolare attenzione a Vickie. La serie ha svelato, attraverso una frase chiave, il destino della protagonista e il rapporto con Robin. Di seguito, analizzeremo i dettagli e le implicazioni di questa rivelazione, offrendo un quadro chiaro e sobrio di quanto accaduto nel finale. Attenzione: il testo contiene spoiler.

Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. La quinta stagione di Stranger Things ha rivelato segretamente cosa è realmente accaduto a Vickie, con una sola battuta che suggerisce che la sua relazione con Robin sia finita. Ci sono state sorprendentemente poche morti nell’ultima stagione di Stranger Things, nonostante il cast in continua espansione della serie. Questa stagione ha visto anche un ruolo più importante per Vickie, interpretata da Amybeth McNulty, l’interesse amoroso di Robin dalla quarta stagione, che ha svolto un ruolo narrativo divertente come amante incredula che si è ritrovata trascinata nel caos dell’Upside Down. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

