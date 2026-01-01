Stranger Things 5 | La puntata finale manda in crash i server Netflix in tutto il mondo

La quinta stagione di Stranger Things ha causato un intenso traffico online, portando al sovraccarico e al crash dei server di Netflix a livello globale. L’attesa per il finale ha messo alla prova l’infrastruttura digitale della piattaforma, dimostrando ancora una volta il grande interesse degli spettatori. Un episodio che ha coinvolto non solo la narrazione, ma anche la tecnologia, evidenziando l’impatto di un successo così atteso.

Il Sottosopra ha colpito ancora, ma questa volta la vittima non è Hawkins, bensì l’infrastruttura tecnologica di Netflix. Durante il rilascio dell’attesissimo episodio finale della quinta stagione di Stranger Things, migliaia di fan in tutto il mondo hanno segnalato l’impossibilità di accedere alla piattaforma. Si tratta del secondo grande disservizio avvenuto durante questa stagione, confermando come l’hype per le avventure di Undici e compagni sia oltre ogni limite gestibile. Problemi di connessione per Stranger Things 5: cosa sta succedendo. Pochi minuti dopo l’uscita del gran finale, i principali siti di monitoraggio come DownDetector hanno registrato un picco di segnalazioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

