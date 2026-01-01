Dopo nove anni e cinque stagioni, Stranger Things si conclude con l’episodio finale

Dopo nove anni, cinque stagioni e 42 episodi, Stranger Things è giunta al termine. L’episodio finale, “ The Rightside Up “, offre una conclusione che si divide tra il mito dell’ Upside Down e la battaglia contro Vecna, concentrandosi sui personaggi principali e cercando di dare a tutti loro un addio emotivamente soddisfacente. Se ci sia riuscito o meno dipende da ogni singolo spettatore, dato che il finale di Stranger Things ha diviso alcuni fan. Tuttavia, c’è molto da discutere e molte domande su cui riflettere. Attenzione: da questo punto in poi seguono spoiler. L’episodio finale di Stranger Things racchiude molte cose nelle sue due ore di durata, tra cui la verità sulle origini di Henry Creel, dove scopriamo che è stato influenzato dal Mind Flayer e che ha lavorato con lui fin dall’inizio, e che sia il Flayer che Vecna devono essere sconfitti (cosa che, ovviamente, avviene). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Stranger Things 5 – cosa è successo a Eleven e altre domande sul finale della serie: rispondono i creatori!

