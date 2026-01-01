Un ragazzino di 13 anni, presente sul luogo della tragedia a Crans Montana, racconta la sua esperienza: “Ero a circa 30 metri, camminando verso la parte est del villaggio, quando ho visto le fiamme enormi. La testimonianza di un giovane passante offre un'immagine diretta di quanto accaduto, contribuendo a ricostruire i momenti della tragedia.

Ecco la testimonianza di un giovane passante di 13 anni che si trovava sul luogo della tragedia: "Ero più o meno a 30 metri stavo camminando verso la parte est del villaggio quando è successo. Dunque, all'inizio si pensava che fosse semplicemente un movimento di folla come c'è spesso per vedere i fuochi d'artificio, però, si vedeva subito che c'era qualcosa di innaturale, perché si sentivano grida di rabbia e non di gioia. La gente voleva scappare. Poi abbiamo visto delle enormi fiamme che arrivavano dal suolo fino al soffitto, fiamme di 2 metri e mezzo, enormi, che non ho mai visto in vita mia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Strage"Crans Montana, un testimone 13enne: "Non ho mai visto fiamme così enormi"

Leggi anche: Strage"Crans Montana, un 13enne testimone: "Non ho mai visto fiamme così enormi"

Leggi anche: Crans Montana, la fuga dalle fiamme e il caos negli ospedali: «C'era odore di bruciato, ho visto cose che non avrei voluto vedere mai»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incendio Crans-Montana, Polizia: circa 40 morti e 40 feriti gravi. 16enne milanese in coma; Nigeria, le voci dei cittadini; Meteo in Toscana, neve (anche in pianura) e ghiaccio: scatta l’allerta gialla; Scuole superiori, pace fatta tra Comune di Lucca e Provincia.

Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti e 115 feriti a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale - Strage ad una festa di Capodanno nella località sciistica svizzera di Crans Montana. ansa.it