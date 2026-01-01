Strage Crans Montana un testimone 13enne | Non ho mai visto fiamme così enormi
Un ragazzino di 13 anni, presente sul luogo della tragedia a Crans Montana, racconta la sua esperienza: “Ero a circa 30 metri, camminando verso la parte est del villaggio, quando ho visto le fiamme enormi. La testimonianza di un giovane passante offre un'immagine diretta di quanto accaduto, contribuendo a ricostruire i momenti della tragedia.
Ecco la testimonianza di un giovane passante di 13 anni che si trovava sul luogo della tragedia: "Ero più o meno a 30 metri stavo camminando verso la parte est del villaggio quando è successo. Dunque, all'inizio si pensava che fosse semplicemente un movimento di folla come c'è spesso per vedere i fuochi d'artificio, però, si vedeva subito che c'era qualcosa di innaturale, perché si sentivano grida di rabbia e non di gioia. La gente voleva scappare. Poi abbiamo visto delle enormi fiamme che arrivavano dal suolo fino al soffitto, fiamme di 2 metri e mezzo, enormi, che non ho mai visto in vita mia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Strage"Crans Montana, un 13enne testimone: "Non ho mai visto fiamme così enormi"
Leggi anche: Crans Montana, la fuga dalle fiamme e il caos negli ospedali: «C'era odore di bruciato, ho visto cose che non avrei voluto vedere mai»
Incendio Crans-Montana, Polizia: circa 40 morti e 40 feriti gravi. 16enne milanese in coma; Nigeria, le voci dei cittadini; Meteo in Toscana, neve (anche in pianura) e ghiaccio: scatta l’allerta gialla; Scuole superiori, pace fatta tra Comune di Lucca e Provincia.
Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti e 115 feriti a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale - Strage ad una festa di Capodanno nella località sciistica svizzera di Crans Montana. ansa.it
Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Tajani: «Sei italiani dispersi, 13 ricoverati» - Un incendio e una serie di esplosioni hanno distrutto un locale nella località sciistica svizzera, durante una festa di Capodanno cui partecipavano anche numerosi giovanissimi ... corriere.it
Strage Svizzera, l’incendio forse innescato dalle candele sulle bottiglie: “Una scala angusta unica via d’uscita” - Non è stato eseguito nessun arresto dopo l'incendio che ha distrutto il locale Le Constellation a Cran Montana e ucciso decine di giovani che festeggiavano ... fanpage.it
Strage di Crans Montana, l'ambasciatore italiano Cornado: sei italiani dispersi e 13 in ospedale #ANSA - facebook.com facebook
Strage a Crans-Montana, Bertolaso:"In partenza per la Svizzera team di specialisti e psicologi" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.