Un ragazzino di 13 anni, testimone dell’incendio a Crans Montana, ha raccontato di aver assistito a fiamme di dimensioni mai viste prima. Stava camminando verso la parte est del villaggio, circa 30 metri dalla scena, quando è scoppiato il rogo. La testimonianza offre un primo sguardo diretto sull’accaduto, contribuendo a ricostruire le fasi di una tragedia che ha colpito la comunità.

Ecco la testimonianza di un giovane passante di 13 anni che si trovava sul luogo della tragedia: "Ero più o meno a 30 metri stavo camminando verso la parte est del villaggio quando è successo. Dunque, all'inizio si pensava che fosse semplicemente un movimento di folla come c'è spesso per vedere i fuochi d'artificio, però, si vedeva subito che c'era qualcosa di innaturale, perché si sentivano grida di rabbia e non di gioia. La gente voleva scappare. Poi abbiamo visto delle enormi fiamme che arrivavano dal suolo fino al soffitto, fiamme di 2 metri e mezzo, enormi, che non ho mai visto in vita mia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Strage"Crans Montana, un 13enne testimone: "Non ho mai visto fiamme così enormi"

