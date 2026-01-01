Strage Svizzera l’incendio forse innescato dalle candele sulle bottiglie | Una scala angusta unica via d’uscita

Le autorità svizzere continuano le indagini sull’incendio che ha devastato il locale Le Constellation a Cran Montana, causando la morte di numerosi giovani durante i festeggiamenti di Capodanno. Al momento, non sono stati effettuati arresti e si ipotizza che l’incendio possa essere stato innescato da candele posizionate sulle bottiglie. Le indagini mirano a chiarire le cause e le circostanze dell’incidente, considerato uno dei più gravi degli ultimi tempi.

