Strage Svizzera Kristian Ghedina | Sconvolti non ci si aspetta una cosa così da una festa
L'esplosione durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana ha causato oltre 40 vittime e numerosi feriti, sorprendendo per la sua gravità. Kristian Ghedina, ex campione di sci italiano, ha espresso il suo dispiacere per la tragedia, sottolineando come un evento così drammatico sia difficile da prevedere in un'occasione di festa. La tristezza e lo sconforto sono condivisi da tutta la comunità.
(Adnkronos) – Alla notizia della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, con oltre 40 vittime e molti feriti dopo l'esplosione avvenuta durante i festeggiamenti, l'ex campione azzurro di sci Kristian Ghedina, raggiunto telefonicamente da Adnkronos, esprime il suo dispiacere per la portata dell'evento: "Sicuramente è una tragedia, 40 morti a una festa di Capodanno.
ULTIM'ORA - "Abbiamo una dozzina di italiani ricoverati negli ospedali nella Svizzera e una quindicina circa di dispersi", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a 'Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno'. - facebook.com facebook
