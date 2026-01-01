Strage Svizzera Kristian Ghedina | Sconvolti non ci si aspetta una cosa così da una festa

L'esplosione durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana ha causato oltre 40 vittime e numerosi feriti, sorprendendo per la sua gravità. Kristian Ghedina, ex campione di sci italiano, ha espresso il suo dispiacere per la tragedia, sottolineando come un evento così drammatico sia difficile da prevedere in un'occasione di festa. La tristezza e lo sconforto sono condivisi da tutta la comunità.

