Strage in un bar pieno di turisti sulle Alpi Svizzere almeno 10 morti per l’esplosione alla festa di Capodano | Era un party per under 17 – I video

Un’esplosione avvenuta durante una festa di Capodanno in un bar di Crans-Montana, località turistica sulle Alpi svizzere, ha causato almeno 10 vittime. L’incidente, avvenuto in un locale frequentato anche da giovani sotto i 17 anni, ha sconvolto la comunità locale e attirato l’attenzione internazionale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione e sui dettagli dell’accaduto.

Sono almeno 10 le persone rimaste uccise nell’esplosione che ha devastato un bar nella località di lusso di Crans-Motana, in Svizzera. Secondo Sky News, altre 10 persone sono rimaste ferite. All’1.30 è partito l’allarme dopo il boato avvenuto nel locale Le Constellation della lussuosa località sciistica alpina. Si tratta di un bar molto frequentato dai turisti, colpiti mentre erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno. Secondo fonti citate dal Corriere sera, era in corso una festa per under 17 #Switzerland Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said. 🔗 Leggi su Open.online

