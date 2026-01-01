Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana Incendio e scoppi alla festa di Capodanno la Farnesina | 40 morti 100 feriti Tajani | Non possiamo escludere vittime italiane| Live

Un grave incendio si è verificato nel bar «Le Constellation» a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno, causando numerose vittime e feriti. La Farnesina ha confermato 40 decessi e circa 100 persone coinvolte. L'incidente, avvenuto nel seminterrato del locale, ha sconvolto la comunità locale e sollevato preoccupazioni per la presenza di cittadini italiani tra le vittime.

Strage di Capodanno in Svizzera, almeno 40 morti e 100 feriti. Vittime non identificabili per le gravi ustioni. Video choc - Strage di Capodanno in Svizzera in una esplosione che si è verificata in un bar nella lussuosa stazione sciistica alpina di Crans-

Strage in un bar pieno di turisti sulle Alpi Svizzere, almeno 10 morti per l'esplosione alla festa di Capodano: «Era un party per under 17» – I video - Sono ancora da accertare le cause dietro lo scoppio e il rogo divampato nella lussuosa località sciistica svizzera.

