Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana Esplosione alla festa di Capodanno la Farnesina | 40 morti 100 feriti Party per under 17 vittime non identificabili per le ustioni | Live
Una tragedia si è verificata nel locale «Le Constellation» a Crans-Montana, durante una festa di Capodanno. Un'esplosione ha provocato un incendio nel seminterrato, causando almeno 40 morti e 100 feriti. La Farnesina ha confermato la gravità dell’accaduto, precisando che molte vittime sono vittime di ustioni e non sono ancora identificabili. L'incidente ha coinvolto un evento per minori, in un locale con capienza fino a 400 persone.
L'incendio nel seminterrato del «Le Constellation» durante la festa di Capodanno: il locale può ospitare fino a 400 persone. «C'è stata un'esplosione la cui origine è sconosciuta», ha detto un portavoce della polizia del Canton Vallese . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. «Party per under 17, vittime non identificabili per le gravi ustioni»
Leggi anche: Svizzera, esplosione in un bar della località sciistica di Crans-Montana durante la festa di Capodanno: «Dieci morti e 10 feriti»
Strage di Capodanno alla stazione sciistica: morti e feriti nell’incendio in un bar in Svizzera, inferno di fuoco a Crans-Montana - Strage di Capodanno alla stazione sciistica: morti e feriti nell'incendio in un bar in Svizzera, inferno di fuoco a Crans- msn.com
Strage in un bar pieno di turisti sulle Alpi Svizzere, almeno 10 morti per l’esplosione alla festa di Capodano: «Era un party per under 17» – I video - Sono ancora da accertare le cause dietro lo scoppio e il rogo divampato nella lussuosa località sciistica svizzera. msn.com
Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: “Quaranta morti e cento feriti”
LAGO DELLE ROSE. Supermode · Tell Me Why (Original Mix). Oggi strage bravi tutti eeeeee si volaaaaaa amici - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.