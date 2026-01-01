Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana Esplosione alla festa di Capodanno la Farnesina |  40 morti 100 feriti Party per under 17 vittime non identificabili per le ustioni | Live

Da xml2.corriere.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata nel locale «Le Constellation» a Crans-Montana, durante una festa di Capodanno. Un'esplosione ha provocato un incendio nel seminterrato, causando almeno 40 morti e 100 feriti. La Farnesina ha confermato la gravità dell’accaduto, precisando che molte vittime sono vittime di ustioni e non sono ancora identificabili. L'incidente ha coinvolto un evento per minori, in un locale con capienza fino a 400 persone.

L'incendio nel seminterrato del «Le Constellation» durante la festa di Capodanno: il locale può ospitare fino a 400 persone. «C'è stata un'esplosione la cui origine è sconosciuta», ha detto un portavoce della polizia del Canton Vallese . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

strage in un bar della localit224 sciistica svizzera di crans montana esplosione alla festa di capodanno la farnesina 16040 morti 100 feriti party per under 17 vittime non identificabili per le ustioni live

© Xml2.corriere.it - Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. "Party per under 17, vittime non identificabili per le ustioni" | Live

Leggi anche: Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. «Party per under 17, vittime non identificabili per le gravi ustioni»

Leggi anche: Svizzera, esplosione in un bar della località sciistica di Crans-Montana durante la festa di Capodanno: «Dieci morti e 10 feriti»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

strage bar localit224 sciisticaStrage di Capodanno alla stazione sciistica: morti e feriti nell’incendio in un bar in Svizzera, inferno di fuoco a Crans-Montana - Strage di Capodanno alla stazione sciistica: morti e feriti nell'incendio in un bar in Svizzera, inferno di fuoco a Crans- msn.com

Strage in un bar pieno di turisti sulle Alpi Svizzere, almeno 10 morti per l’esplosione alla festa di Capodano: «Era un party per under 17» – I video - Sono ancora da accertare le cause dietro lo scoppio e il rogo divampato nella lussuosa località sciistica svizzera. msn.com

Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: “Quaranta morti e cento feriti”

Video Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: “Quaranta morti e cento feriti”

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.