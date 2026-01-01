Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana Esplosione alla festa di Capodanno la Farnesina | 40 morti 100 feriti Party per under 17 vittime non identificabili per le ustioni | Live

Una tragedia si è verificata nel locale «Le Constellation» a Crans-Montana, durante una festa di Capodanno. Un'esplosione ha provocato un incendio nel seminterrato, causando almeno 40 morti e 100 feriti. La Farnesina ha confermato la gravità dell’accaduto, precisando che molte vittime sono vittime di ustioni e non sono ancora identificabili. L'incidente ha coinvolto un evento per minori, in un locale con capienza fino a 400 persone.

Strage in un bar pieno di turisti sulle Alpi Svizzere, almeno 10 morti per l’esplosione alla festa di Capodano: «Era un party per under 17» – I video - Sono ancora da accertare le cause dietro lo scoppio e il rogo divampato nella lussuosa località sciistica svizzera. msn.com

Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana: “Quaranta morti e cento feriti”

LAGO DELLE ROSE. Supermode · Tell Me Why (Original Mix). Oggi strage bravi tutti eeeeee si volaaaaaa amici - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.