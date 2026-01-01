Strage in Svizzera ecco cosa potrebbe essere accaduto | il fenomeno flash over VIDEO ESCLUSIVO

La notte di Capodanno in Svizzera è stata segnata da un tragico evento che ha suscitato molte domande. In questo approfondimento, analizziamo il fenomeno flash over e le possibili cause dell’incidente, offrendo un quadro chiaro e preciso. Attraverso un video esclusivo, cerchiamo di comprendere meglio le dinamiche di quanto accaduto, mantenendo un approccio sobrio e informativo.

La tragedia che ha segnato la notte di Capodanno in Svizzera continua a sollevare interrogativi pesanti. A Crans-Montana, dove una festa si è trasformata in un incubo, decine di persone hanno perso la vita in pochi minuti, senza riuscire a mettersi in salvo. In attesa delle conclusioni ufficiali dell’inchiesta, una delle ipotesi più accreditate tra gli esperti è quella del cosiddetto flash over, un fenomeno devastante e spesso letale che può spiegare perché la situazione sia precipitata così rapidamente. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio si sarebbe sviluppato all’interno di un locale chiuso e molto affollato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

