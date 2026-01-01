Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana | 47 morti 115 feriti Gli inquirenti | L' unica via d' uscita dal locale era una scala angusta Tajani | 19 italiani dispersi 15 ricoverati Chi sono

Un incendio nel seminterrato del locale «Le Constellation» a Crans-Montana durante il Capodanno ha causato 47 vittime e 115 feriti. Gli inquirenti hanno rilevato che l’unica via di uscita era una scala stretta e angusta. Tra i dispersi ci sono 19 italiani, mentre 15 sono ricoverati. L’incidente ha coinvolto un locale con una capacità di circa 400 persone.

