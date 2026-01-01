Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana | 47 morti 115 feriti Gli inquirenti | L' unica via d' uscita dal locale era una scala angusta Tajani | 16 italiani dispersi 15 ricoverati Chi sono

Un tragico incendio nel seminterrato del locale «Le Constellation» a Crans-Montana ha causato la morte di 47 giovani e il ferimento di 115 persone durante i festeggiamenti di Capodanno. Gli inquirenti segnalano come unica via di uscita una scala stretta, contribuendo alla gravità della tragedia. Tra i dispersi ci sono 16 italiani, con 15 ricoverati. L'incidente solleva ancora interrogativi sulle misure di sicurezza adottate.

