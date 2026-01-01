Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana | 40 morti 115 feriti Gli inquirenti | L' unica via d' uscita dal locale era una scala angusta Tajani | 6 italiani dispersi 13 ricoverati Chi sono

Un incendio nel seminterrato del locale «Le Constellation» a Crans-Montana ha causato la morte di 40 giovani e il ferimento di 115 persone durante i festeggiamenti di Capodanno. Gli inquirenti segnalano che l’unica via di uscita era una scala stretta. Tra i dispersi ci sono sei italiani, mentre 13 persone sono attualmente ricoverate. L’incidente evidenzia criticità nella sicurezza di locali aperti al pubblico.

L'incendio nel seminterrato del «Le Constellation» durante la festa di Capodanno: il locale può ospitare fino a 400 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

