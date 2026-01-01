Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana | 40 morti 115 feriti Gli inquirenti | L' unica via d' uscita dal locale era una scala angusta Tajani | 6 italiani dispersi 13 ricoverati Chi sono

Un incendio nel seminterrato del locale «Le Constellation» a Crans-Montana ha causato la morte di 40 giovani e il ferimento di 115 persone durante i festeggiamenti di Capodanno. Gli inquirenti segnalano che l’unica via di uscita era una scala stretta. Tra i dispersi ci sono sei italiani, mentre 13 persone sono attualmente ricoverate. L’incidente evidenzia criticità nella sicurezza di locali aperti al pubblico.

Strage di capodanno a Crans-Montana. Due piemontesi sarebbero scampate per un soffio - Si trovavano all'ingresso del locale poco prima che scoppiasse il rogo ... rainews.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti - Montana durante una festa di Capodanno: decine di vittime, molti giovani, si indaga sulle cause ... panorama.it

Questa sera, 1 gennaio, SPECIALE #Quartogrado per seguire in diretta tutti gli aggiornamenti sulla strage dei giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans-Montana. Gianluigi Nuzzi vi aspetta dalle ore 21.30 su Rete4 - facebook.com facebook

Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a #CransMontana: 47 morti, 115 feriti. Gli inquirenti: «L'unica via d'uscita dal locale era una scala angusta». Tajani: 16 italiani dispersi, 15 ricoverati. x.com

