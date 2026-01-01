Strage di giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans-Montana | 47 morti accertati 100 feriti Tajani | Sedici italiani dispersi una quindicina i ricoverati Tre a Milano stasera | Una carneficina

Una tragedia si è verificata durante la festa di Capodanno al locale «Le Constellation» di Crans-Montana, causando almeno 47 morti e 100 feriti. Tra le vittime ci sono giovani di diverse nazionalità, con sedici italiani ancora dispersi. L’incendio nel seminterrato ha avuto ripercussioni profonde sulla comunità locale e sui familiari delle vittime. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza degli eventi pubblici e sulla prevenzione di simili incidenti.

