Strage di giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans-Montana | 47 morti accertati 100 feriti Tajani | Sedici italiani dispersi una quindicina i ricoverati Il rogo la fuga il sangue Una carneficina
Un incendio nel seminterrato del locale «Le Constellation» a Crans-Montana ha causato una tragedia durante la festa di Capodanno, con almeno 47 morti e oltre 100 feriti. Tra le vittime ci sono anche giovani italiani, con sedici dispersi e una quindicina di ricoverati. L’incidente ha provocato un fuggi fuggi generale e una situazione di grave emergenza, segnando un tragico episodio nella regione.
L'incendio nel seminterrato del «Le Constellation» durante la festa di Capodanno: il locale può ospitare fino a 400 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti accertati, 100 feriti. Tajani: «Sedici italiani risultano dispersi, una quindicina i ricoverati» Il rogo, la fuga, il sangue. «Una carneficina»
Leggi anche: Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti nel rogo. «Una sola via di fuga. Ricoverati tanti giovani» L'ambasciatore: ci sono italiani di cui non abbiamo notizie
Svizzera, tragica esplosione durante la festa di Capodanno: 40 morti e 100 feriti -.
Strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, in fiamme locale frequentato da giovanissimi: più di 40 morti e 100 feriti. Tanti italiani in ospedale e tra i dispersi - Montana in Svizzera, in fiamme locale frequentato da giovanissimi: più di 40 morti e 100 feriti. blitzquotidiano.it
Strage di Capodanno a Crans-Montana: esplosione in un bar, almeno 40 morti e 100 feriti - Montana durante una festa di Capodanno: decine di vittime, molti giovani, si indaga sulle cause ... panorama.it
Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it
Le Constellation, dal cenone di Capodanno alla strage: com'era il lounge bar dove sono morti almeno 40 giovanissimi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.