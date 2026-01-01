Strage di giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans-Montana | 47 morti accertati 100 feriti Tajani | Sedici italiani dispersi una quindicina i ricoverati Il rogo la fuga il sangue Una carneficina

Un incendio nel seminterrato del locale «Le Constellation» a Crans-Montana ha causato una tragedia durante la festa di Capodanno, con almeno 47 morti e oltre 100 feriti. Tra le vittime ci sono anche giovani italiani, con sedici dispersi e una quindicina di ricoverati. L’incidente ha provocato un fuggi fuggi generale e una situazione di grave emergenza, segnando un tragico episodio nella regione.

L'incendio nel seminterrato del «Le Constellation» durante la festa di Capodanno: il locale può ospitare fino a 400 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

