Strage di giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans-Montana | 47 morti 100 feriti Tajani | 16 italiani dispersi 15 ricoverati Chi sono

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana si è verificato un grave incendio nel seminterrato del locale «Le Constellation», durante una festa con fino a 400 partecipanti. L’incidente ha causato 47 vittime e oltre 100 feriti, tra cui 16 italiani ancora dispersi e 15 ricoverati. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’evento, che ha sconvolto la comunità locale e internazionale.

