strage di crans montana nel lounge bar le constellation molto legno e una sola via di fuga

Dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana, il lounge bar Le Constellation si trova al centro dell’attenzione. L’ambiente, caratterizzato da ampi spazi in legno e una sola via di fuga, ha rappresentato un rischio durante la tragedia. La dinamica dell’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza degli spazi pubblici e sulla prevenzione di emergenze di questa portata.

Tanto legno, ambienti sviluppati anche nel sottosuolo e una sola via di fuga. Dopo il devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno a Crans-Montana, costato la vita a decine di persone mentre sono un centinaio i feriti gravi, l’attenzione si concentra ora sul lounge bar Le Constellation in cui si è consumata la strage. Le domande sono inevitabili: perché il fuoco si è propagato con quella rapidità? La conformazione del bar può aver inciso sull’esito drammatico dell’evento? Il locale era uno dei punti di riferimento della vita notturna della località sciistica vallesana. Di giorno caffè, la sera bar e discoteca, poteva accogliere fino a circa 300 persone ed era frequentato soprattutto da un pubblico internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

