Strage di Crans-Montana l’appello di un padre italiano | Aiutatemi a trovare Emanuele

Un padre italiano lancia un appello per trovare Emanuele, scomparso a Crans-Montana durante la notte di Capodanno. La vicenda, ancora irrisolta, ha coinvolto molte famiglie e generato grande preoccupazione in Svizzera e oltre. La ricerca del giovane prosegue, mentre l’intera comunità attende risposte e sviluppi.

La tragedia che ha colpito Crans-Montana nella notte di Capodanno continua a tenere con il fiato sospeso decine di famiglie, in Svizzera e all’estero. Tra i dispersi c’è anche Emanuele Galeppini, ragazzo italiano di quasi 17 anni, di cui non si hanno più notizie dall’esplosione avvenuta intorno all’ 1.30 di notte nel locale Le Constellation. Poco fa, peraltro, sono stati diffusi i nomi dei nostri connazionali dispersi ed il nome di Emanuele non compare nell’elenco parziale. «Non risponde al telefono da ieri sera». « Aiutatemi a trovare Emanuele ». È l’appello disperato lanciato da Edoardo Galeppini, padre del giovane, che vive con la famiglia a Dubai. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage di Crans-Montana, l’appello di un padre italiano: “Aiutatemi a trovare Emanuele” Leggi anche: Crans-Montana, l’appello disperato della mamma di un ragazzo bolognese: “Aiutatemi a ritrovare mio figlio” Leggi anche: Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, l’appello della mamma del 16enne: “Aiutatemi a trovarlo” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Strage Capodanno a Crans Montana, almeno 47 morti. Tajani “Italiani coinvolti” - ROMA (ITALPRESS) – Un incendio ha causato 47 morti accertati finora e circa cento feriti in una stazione sciistica di Crans Montana, nel ... iltempo.it

