Strage di Crans-Montana i proprietari del bar sono vivi

In seguito all'incendio nella stazione sciistica di Crans-Montana, che ha causato 47 morti e circa 115 feriti, si conferma che i proprietari del bar coinvolto sono una coppia francese. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente, mentre le persone coinvolte sono state assistite. La notizia rassicura sulla loro sorte, in un contesto di grande dolore per le vittime e le famiglie colpite.

Crans, la strage nella località sciistica teatro dei trionfi di Goggia e Brignone. Nel locale in fiamme una sola via di fuga - dove un'esplosione ha ucciso quaranta persone nella notte di Capodanno - ilfattoquotidiano.it

Strage di Capodanno a Crans Montana: accertati 47 morti, verifiche della Farnesina su italiani - Strage di Capodanno in Svizzera: è salito a 47 ed è ancora provvisorio il bilancio dei morti nell'incendio al bar Le Constellation a Crans Montana. corrierenazionale.it

Strage a Crans-Montana, Tajani: 'Una quindicina di italiani negli ospedali, altrettanti dispersi' #ANSA - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana, coinvolti anche degli italiani. Il bilancio delle vittime è salito a 47 persone, un centinaio i feriti. Il ministro Tajani ha riferito di 16 connazionali dispersi e una dozzina rintracciati negli ospedali #Svizzera x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.