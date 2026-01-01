Strage di Crans-Montana i proprietari del bar sono vivi
In seguito all'incendio nella stazione sciistica di Crans-Montana, che ha causato 47 morti e circa 115 feriti, si conferma che i proprietari del bar coinvolto sono una coppia francese. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente, mentre le persone coinvolte sono state assistite. La notizia rassicura sulla loro sorte, in un contesto di grande dolore per le vittime e le famiglie colpite.
I proprietari del bar nella stazione sciistica svizzera di Crans-Montana, dove un incendio nella notte ha provocato 47 morti e circa 115 ferit secondo l'ultimo bilancio, sono una coppia francese, secondo fonti concordanti. Per il registro di commercio del Canton Vallese, consultato dall’AFP, il bar Le Constellation è di proprietà dal 2015 di una coppia descritta come di nazionalità francese.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
