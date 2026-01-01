Strage di Crans-Montana coinvolti anche degli italiani
L’incendio scoppiato nella notte di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato almeno 47 morti e circa 100 feriti. Tra le vittime e i feriti ci sono anche italiani. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio, mentre i soccorritori continuano le operazioni di assistenza e ricostruzione.
È salito ad almeno 47 morti e un centinaio di feriti il bilancio dell’ incendio divampato la notte di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Lo riporta il quotidiano svizzero Blick. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, tra i dispersi ci sono almeno 16 italiani che si teme possano essere rimasti coinvolti nel rogo. Tajani ha aggiunto che 12 sono stati rintracciati negli ospedali svizzeri. «Mi auguro non ci siano vittime ma non possiamo escludere nulla», ha dichiarato a SkyTg24, spiegando che «la situazione è caotica». I soccorritori, infatti, stanno procedendo con cautela all’interno del locale in quanto pericolante, e non tutte le vittime sono immediatamente identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. 🔗 Leggi su Lettera43.it
