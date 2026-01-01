Strage di Capodanno l’esplosione in un secondo a causa di un flashover | partito a causa delle candeline

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, un incendio improvviso ha causato una tragedia. L’esplosione, avvenuta in pochi secondi a causa di un flashover, ha avuto origine da candeline accese nel bar, che era molto frequentato da giovani. L’evento ha provocato numerosi feriti e ha scosso la comunità locale, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in occasioni festive.

Il Capodanno si è trasformato in una tragedia senza precedenti nella località alpina di Crans-Montana, in Svizzera, dove un violento incendio ha devastato un bar affollato di giovani. Le fiamme hanno provocato un bilancio drammatico, con decine di vittime e almeno cento feriti, molti dei quali in gravi condizioni per ustioni estese. Secondo le autorità cantonali, si è trattato di un incidente e non di un atto doloso, con una dinamica che si è sviluppata in pochi istanti e con una violenza estrema. La festa, iniziata come molte altre nella notte di San Silvestro, è precipitata nel caos quando un’esplosione ha scosso il locale, rendendo impossibile ogni tentativo di controllo iniziale delle fiamme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage di Capodanno, l’esplosione in un secondo a causa di un flashover: partito a causa delle candeline Leggi anche: Svizzera, strage di Capodanno a Crans-Montana: incendio in un bar causa 40 morti Leggi anche: Crans-Montana, esplosioni, fiamme e "flashover": strage di Capodanno, cosa sappiamo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage di Capodanno in Svizzera, il racconto di un testimone sardo - Battista Medde, lavoratore stagionale di Oliena, accorso dopo l'esplosione: "Locale senza vie d ... rainews.it

