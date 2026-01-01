La recente tragedia nel Constellation Bar di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato la perdita di diverse vite e ha coinvolto numerosi italiani ancora dispersi. Secondo le autorità, il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si cercano di chiarire le cause e di fornire supporto alle famiglie coinvolte.

Il numero delle vittime della strage nel Constellation Bar di Crans-Montana, in Svizzera, continua a salire. E più sale, più oltreconfine, in Italia, aumentano le preoccupazioni per le possibili vittime tra i connazionali presenti all’interno del locale che, nel corso del festeggiamenti per il Capodanno 2026, è stato velocemente avvolto dalle fiamme dopo un’esplosione. Il numero, secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rischia di essere molto alto: “Al momento una dozzina, una quindicina di italiani sono stati trovati negli ospedali. Sedici sono dispersi “, ossia “le famiglie si sono fatte vive con l’unità di crisi e l’ambasciata” per chiedere notizie dei lori congiunti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di Capodanno in Svizzera, Tajani: “Ci sono 16 italiani dispersi. Temo che il bilancio possa peggiorare”

Leggi anche: Strage di Capodanno in Svizzera, Tajani: “Ci sono 15 italiani dispersi, altrettanti in ospedale”

Leggi anche: Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti accertati, 100 feriti. Tajani: «Sedici italiani risultano dispersi, una quindicina i ricoverati» Il rogo, la fuga, il sangue. «Una carneficina»

