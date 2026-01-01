Strage di Capodanno in Svizzera Tajani | Ci sono 15 italiani dispersi altrettanti in ospedale

La tragedia avvenuta nel Constellation Bar di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato numerosi feriti e vittime. Attualmente, si registrano 15 italiani dispersi e altrettanti ricoverati in ospedale. Le autorità italiane e svizzere sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell’incidente e garantire supporto alle famiglie coinvolte. La situazione resta sotto attenzione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Il numero delle vittime della strage nel Constellation Bar di Crans-Montana, in Svizzera, continua a salire. E più sale, più oltreconfine, in Italia, aumentano le preoccupazioni per le possibili vittime tra i connazionali presenti all'interno del locale che, nel corso del festeggiamenti per il Capodanno 2026, è stato velocemente avvolto dalle fiamme dopo un'esplosione. Il numero, secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rischia di essere molto alto: "Al momento una dozzina, una quindicina di italiani sono stati trovati negli ospedali. Altrettanti sono dispersi ", ossia "le famiglie si sono fatte vive con l'unità di crisi e l'ambasciata" per chiedere notizie dei lori congiunti.

