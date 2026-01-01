Strage di Capodanno in Svizzera chi sono gli italiani gravi in ospedale | una 16enne è in coma a Zurigo

A seguito della tragica sparatoria di Capodanno nel bar

Sono 13 i ricoverati italiani feriti nella strage di Capodanno nel bar "Le Constellation" a Crans-Montana: alcuni si trovano in ospedale a Milano e altri in Svizzera. Molti di loro sono gravissimi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

