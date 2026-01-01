Strage di Capodanno in Svizzera – Chi sono gli italiani dispersi e quelli ricoverati

Nella notte di Capodanno, l’incendio in un locale di Crans Montana, in Svizzera, ha causato numerose vittime, tra cui diversi italiani. Da allora, il ministero degli Esteri e l’unità di crisi hanno gestito numerose richieste di famiglia per verificare le condizioni dei giovani dispersi e ricoverati. Questa vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra le famiglie italiane coinvolte.

Strage alla festa di Capodanno, 40 morti e 100 feriti in un bar di Crans-Montana, in Svizzera - La deflagrazione è stata una conseguenza dell'incendio. ansa.it

Strage a festa di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera: 40 morti e 100 feriti. Tajani: "Non esclusa presenza di italiani" - Sarebbero almeno quaranta i morti e un centinaio i feriti in un'esplosione che ha scosso la località sciistica svizzera di ... notizie.tiscali.it

ULTIM'ORA - "Abbiamo una dozzina di italiani ricoverati negli ospedali nella Svizzera e una quindicina circa di dispersi", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a 'Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno'. - facebook.com facebook

Strage di Capodanno a Crans-Montana: sale a 47 il numero dei morti. Tajani: “Una dozzina di italiani in ospedale, 15 dispersi” x.com

