Strage di Capodanno in Svizzera – Chi sono gli italiani dispersi e quelli ricoverati
Nella notte di Capodanno, l’incendio in un locale di Crans Montana, in Svizzera, ha causato numerose vittime, tra cui diversi italiani. Da allora, il ministero degli Esteri e l’unità di crisi hanno gestito numerose richieste di famiglia per verificare le condizioni dei giovani dispersi e ricoverati. Questa vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra le famiglie italiane coinvolte.
Dalle prime ore della mattina di Capodanno il centralino del ministero degli Esteri e i numeri messi a disposizione dall’unità di crisi della Farnesina sono stati presi d’assalto da famiglie italiane che non riuscivano a mettersi in contatto con i loro cari che sapevano in vacanza a Crans Montana, quasi tutti ragazzi, dove l’incendio divampato all’interno di un locale ha causato numerose vittime, molte delle quali italiane. I dispersi. Tra le persone di cui non si hanno notizie ci sono quattro 15enni: A.O.G. B, R.M, C.C e G.T. Tra i maggiorenni ci sono Lisa Pieropan, 26 anni, Giovanni Raggini, 27 anni, Juliette Doronzo, 25 anni, Linda Cavallaro, 21 anni, Alessandra Galli Demin, 54 anni, Giuliano Biasini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
