Strage di Capodanno chi sono Jeacques e Jessica Moretti i proprietari del bar andato a fuoco

Jeacques e Jessica Moretti sono i proprietari del bar coinvolto nell’incendio avvenuto durante la notte di Capodanno a Crans-Montana. La tragedia ha causato numerosi danni e ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle strutture nella nota stazione sciistica. Conoscere chi sono i proprietari aiuta a comprendere meglio gli sviluppi dell’incidente e le indagini in corso.

La terribile tragedia che ha colpito la rinomata stazione sciistica di Crans-Montana durante la notte di Capodanno ha lasciato un segno indelebile nella cronaca internazionale. L’incendio divampato all’interno del bar-discoteca Le Constellation ha trasformato quello che doveva essere un momento di festa in un vero e proprio inferno di fiamme e fumo. Il bilancio provvisorio parla di almeno quaranta vittime e circa un centinaio di feriti gravi, tra cui figurano molti giovani e diversi cittadini italiani. Al centro del dramma si trovano i proprietari della struttura, Jessica e Jacques Moretti, che gestiscono il locale dal 2015 e che si sono ritrovati spettatori e vittime di una catastrofe senza precedenti per la località svizzera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage di Capodanno, chi sono Jeacques e Jessica Moretti i proprietari del bar andato a fuoco Leggi anche: Jeacques e Jessica Moretti, chi sono i proprietari del bar esploso a Crans-Montana. «Lei è ferita, sono vivi ma sotto choc» Leggi anche: Chi sono i proprietari del bar di Crans-Montana dove è avvenuta la strage La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Strage di Capodanno, chi sono Jeacques e Jessica Moretti i proprietari del bar andato a fuoco - Montana durante la notte di Capodanno ha lasciato un segno indelebile nella ... thesocialpost.it

Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale - Riguardo ai feriti, l'ultimo bilancio diffuso in serata è di 13 ragazzi ricoverati in ospedale: 2 sedicenni e una ragazza di 30 anni sono stati trasferiti al Niguarda di Milano, con ustioni sul 30- ansa.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: sono 19 gli italiani dispersi - Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dal seminterrato, dando ... lanuovasardegna.it

Strage di Capodanno in Svizzera: una 16enne italiana è in coma - facebook.com facebook

#CransMontana, strage di Capodanno Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene in diretta a #4disera News x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.