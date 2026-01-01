Strage di Capodanno a Crans Montana il bilancio è drammatico | almeno 47 morti 6 italiani dispersi 13 in ospedale Solidarietà da Ursula von der Leyen

La notte di Capodanno a Crans Montana è stata segnata da una tragedia che ha causato almeno 47 vittime, con 6 italiani dispersi e 13 persone ricoverate in ospedale. La dinamica dell'incidente rimane ancora parzialmente sconosciuta e le autorità stanno valutando le cause. Ursula von der Leyen ha espresso vicinanza alle persone coinvolte, mentre le operazioni di soccorso continuano per chiarire quanto accaduto.

Strage di Capodanno a Crans Montana, resta ancora provvisorio il bilancio della tragedia avvenuta nella notte di San Sailvestro nella nota località montana svizzera. Secondo le informazioni fornite dalle autorità elvetiche, il numero delle vittime è arrivato a 47, ma potrebbe salire ulteriormente nelle prossime ore, mentre proseguono le operazioni di soccorso e identificazione. I dispersi italiani sono ancora 6, quasi tutti giovanissimi, mentre i ricoverati in ospedale 13, di cui 2 già rimpatriati in Italia. Tajani: «Vittime potrebbero essere circa quaranta». A fare il punto della situazione è stato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a SkyTg24. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage di Capodanno a Crans Montana, il bilancio è drammatico: almeno 47 morti, 6 italiani dispersi, 13 in ospedale. Solidarietà da Ursula von der Leyen Leggi anche: Strage Capodanno a Crans Montana, almeno 47 morti. Tajani “Italiani coinvolti” Leggi anche: Sale il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti accertati, 100 feriti. Tajani: «Sedici italiani risultano dispersi, una quindicina i ricoverati» Il rogo, la fuga, il sangue. «Una carneficina» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La strage di Capodanno a Crans Montana, cosa sappiamo finora e gli italiani coinvolti; Rogo a Crans-Montana, 47 giovani morti e 112 feriti. Ambasciatore italiano: 6 connazionali dispersi, 13 ricoverati; Strage di Crans-Montana, 40 morti e 100 feriti: “Le vittime non identificabili per le ustioni”; Cosa sappiamo della strage causata da un incendio a Crans-Montana, in Svizzera. Svizzera, strage di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti e 100 feriti in un incendio. Dodici italiani ricoverati e 19 dispersi - Le testimonianze: «Fiamme scaturite da alcune candeline su bottiglie di champagne». editorialedomani.it

Crans-Montana, strage di Capodanno: 47 morti. L’ambasciatore: 13 italiani feriti, ancora 6 dispersi - L’esplosione durante i festeggiamenti in un bar di una stazione sciistica. repubblica.it

Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale - Riguardo ai feriti, l'ultimo bilancio diffuso in serata è di 13 ragazzi ricoverati in ospedale: 2 sedicenni e una ragazza di 30 anni sono stati trasferiti al Niguarda di Milano, con ustioni sul 30- ansa.it

Strage di Capodanno in Svizzera: una 16enne italiana è in coma - facebook.com facebook

#CransMontana, strage di Capodanno Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani interviene in diretta a #4disera News x.com

