Strage di Capodanno a Crans Montana il bilancio è destinato ad aggravarsi

Nella notte di Capodanno, Crans Montana è stata teatro di una tragedia che ha causato numerose vittime. Il bilancio ufficiale rimane ancora provvisorio, poiché le operazioni di soccorso sono in corso. La comunità locale e le autorità stanno lavorando per gestire la situazione e fare chiarezza sulle cause dell’incidente.

Strage di Capodanno a Crans Montana, testa ancora provvisorio il bilancio della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno nella nota località montana, in Svizzera. Secondo le informazioni fornite dalle autorità elvetiche e rilanciate dal governo italiano, il numero delle vittime potrebbe salire ulteriormente nelle prossime ore, mentre proseguono le operazioni di soccorso e identificazione. Tajani: «Vittime potrebbero essere circa quaranta». A fare il punto della situazione è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a SkyTg24. «Le informazioni che arrivano dalle autorità svizzere parlano di un bilancio ancora provvisorio: le vittime potrebbero essere circa quaranta, secondo dati non ufficiali della polizia, mentre i feriti sarebbero oltre cento e sono stati trasferiti in diversi ospedali del Paese», ha spiegato Tajani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

