Strage di Capodanno a Crans Montana il bilancio è destinato ad aggravarsi Tajani | 16 italiani dispersi

La tragedia di Capodanno a Crans Montana ha causato numerose vittime e dispersi, con un bilancio ancora provvisorio. Il ministro Tajani ha confermato la presenza di 16 italiani ancora dispersi. La comunità e le autorità monitorano con attenzione la situazione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle cause e sull’entità dei danni di questa tragica notte.

Strage di Capodanno a Crans Montana, resta ancora provvisorio il bilancio della tragedia avvenuta nella notte di Capodanno nella nota località montana, in Svizzera. Secondo le informazioni fornite dalle autorità elvetiche e rilanciate dal governo italiano, il numero delle vittime potrebbe salire ulteriormente nelle prossime ore, mentre proseguono le operazioni di soccorso e identificazione. Tajani: «Vittime potrebbero essere circa quaranta». A fare il punto della situazione è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a SkyTg24. «Le informazioni che arrivano dalle autorità svizzere parlano di un bilancio ancora provvisorio: le vittime potrebbero essere circa quaranta, secondo dati non ufficiali della polizia, mentre i feriti sarebbero oltre cento e sono stati trasferiti in diversi ospedali del Paese», ha spiegato Tajani.

